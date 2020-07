Gattino fa un viaggio di 40 chilometri incastrato nel parafango di un’auto (Di domenica 5 luglio 2020) Un viaggio che è riuscito a superare praticamente incolume. E che viaggio. Un Gattino si è infilato nel passaruota di un’automobile senza che nessuno se ne accorgesse. È accaduto a Pistoia solo che poi la vettura si è messa in moto e ha raggiunto Castel di Casio, un comune del bolognese a circa 40-50 chilometri. E il Gattino? Sempre lì, incastrato nel parafango dell’auto. Se ne sono accorti alcuni avventori di un bar che hanno sentito miagolare e hanno visto spuntare una zampina: l’intervento dei vigili del fuoco bolognesi, e il Gattino è stato salvato. Il micio è in buone condizioni e ha già trovato una nuova casa con un padrone pronto ad accoglierlo. L'articolo Gattino fa un viaggio di 40 chilometri incastrato nel parafango di un’auto proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

