Diaco lanciò una sedia alla Luzi? Il condutture rompe il silenzio (Di domenica 5 luglio 2020) Diaco negli scorsi giorni è finito al centro di una polemica a causa di un post pubblicato su Instagram dalla conduttrice Georgia Luzi che – senza troppi giri di parole – ha fatto riferimento ad un collega che le lanciò contro una sedia. Nel post la Luzi non ha mai fatto il nome di Diaco, ma i riferimenti al conduttore son fin troppi soprattutto quando ha parlato di colleghi che per il “troppo amore” si comportano male. Le stesse parole usate da lui quando – durante l’ultima diretta di Io e Te – si è giustificato col pubblico di Rai Uno per alcuni scivoloni fatti contro i suoi ospiti e gli addetti ai lavori. Diaco – alla luce del commento della Luzi – ha così risposto via Twitter: “Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico. Se qualcuno osa sostenere che avrei tirato una sedia ad una ... Leggi su bitchyf

StraNotizie : Diaco lanciò una sedia alla Luzi? Il condutture rompe il silenzio - BITCHYFit : Diaco lanciò una sedia alla Luzi? Il condutture rompe il silenzio - zazoomblog : Georgia Luzi: “Un collega mi lanciò una sedia”. Diaco pronto ad azioni legali - #Georgia #Luzi: #collega #lanciò - LSantillo_96 : @pierluigidiaco 1/2 E no, caro Diaco, troppo facile ora fare la vittima e parlare di linciaggio mediatico. Chi la f… - nello_ianniello : Parte una shitstorm su Diaco. Lui si giustifica con lacrime da coccodrillo Una collega rivela che gli lanciò una se… -

Ultime Notizie dalla rete : Diaco lanciò