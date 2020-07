"Un'ondata di nuovi poveri. Nelle nostre mense il 90% di persone in più". La maratona di solidarietà dei francescani (Di sabato 4 luglio 2020) “Pochi giorni fa ho ricevuto il messaggio di una signora. Mi raccontava di aver dovuto dire al figlio che, a causa della crisi portata dal Covid, avrebbero dovuto rinunciare ad alcune cose, alle spese superflue. Il piccolo le ha detto ‘mamma, ma siamo diventati poveri? Ma almeno un gelato possiamo permettercelo?’. Lei non ha pianto solo perché era davanti al bambino”. La lettera cui Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, fa riferimento parlando con HuffPost è solo una delle “migliaia e migliaia” di messaggi che arrivano ai frati di Assisi in queste ultime settimane. Sono gli appelli di persone in difficoltà, che chiedono aiuto e conforto. A loro, i frati rispondono con un sostegno economico quando possono, o indirizzandoli verso le istituzioni che possono dare loro una mano. Ed ... Leggi su huffingtonpost

"Un'ondata di nuovi poveri. Nelle nostre mense il 90% di persone in più". La maratona di solidarietà dei francescani

"Pochi giorni fa ho ricevuto il messaggio di una signora. Mi raccontava di aver dovuto dire al figlio che, a causa della crisi portata dal Covid, avrebbero dovuto rinunciare ad alcune cose, alle spese ...

