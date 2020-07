Udinese-Genoa, i convocati di Nicola: Criscito out, Schone squalificato (Di sabato 4 luglio 2020) Il Genoa si prepara alla sfida sul campo dell’Udinese, valida per la trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Il tecnico Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena domenica 5 luglio allo Stadio Friuli. Criscito non recupera in tempo, mentre Schone non sarà a disposizione perché squalificato. Di seguito la lista dei giocatori convocati. Portieri: Perin, Ichazo, MarchettiDifensori: Zapata, Barreca, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Masiello, SoumaoroCentrocampisti: Lerager, Jagiello, Eriksson, Sturaro, Cassata, Behrami, RovellaAttaccanti: Sanabria, Iago Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti Leggi su sportface

