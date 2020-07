Tornano a crescere i contagi. Sotto osservazione i nuovi focolai. Oltre alla Lombardia e al Veneto trend in aumento in Emilia Romagna, Lazio e Toscana (Di domenica 5 luglio 2020) Torna l’incubo contagi e nuovi focolai. I dati epidemiologici degli ultimi giorni registrano, infatti, un trend di crescita costante, non solo in Lombardia e Veneto, dove il Coronavirus continua a circolare, ma ora a preoccupare le autorità sanitarie ci sono anche i cluster individuati in Emilia Romagna, Toscana e Lazio (dove l’indice Rt è tornato sopra a 1). Solo cinque le regioni dove non si sono registrati nuovi malati (Marche Sardegna, Val d’Aosta, Molise e Basilicata). Ieri, secondo i dati resi noti dal ministero della Salute (qui la mappa), i nuovi contagiati erano 235 (223 venerdì) a fronte di circa 51mila tamponi processati nelle ultime 24 ore, 26mila in meno rispetto a venerdì. Di questi 95 sono stati individuati in Lombardia, pari al 40% del totale, mentre 51 in Emilia Romagna, di cui 40 senza sintomi, legati a due focolai attivi. ... Leggi su lanotiziagiornale

Dopo il buio del lockdown si riaccende la luce del grande schermo, finalmente torniamo al cinema e l'appuntamento dell'estate dei cinephile lariani è il Lake Como Film Festival. La buona notizia è che ...

Alfredo Picariello – "Sono sempre stato nel Pd, ho sempre votato Pd, non ho mai cambiato partito". Michelangelo Ciarcia, amministratore unico di Alto Calore Servizi e autorevole componente dell'Area D ...

