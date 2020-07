Spinge 86enne Brutalmente Fuori dall’Ascensore: “Devo Proteggermi dal Coronavirus” (Di sabato 4 luglio 2020) Succede a Miami Beach in Florida, Nachem Gross di 72 anni è stato arrestato per aver spinto atterra l’anziano. É stata ripreso dalle telecamere l’intera vicenda avvenuta nel palazzo “Torre di Portofino” a Miami Beach in Florida. Qui Nachem Gross, di 72 anni è colpevole di avere fatto cadere atterra l’86enne Gerald Steiglitz, il tutto per farlo rimanere Fuori dall’ascensore a causa della paura di contagio di covid. L’uomo però ha potuto giustificare l’isteria specificando che stava solo rispettando le norme imposte dal palazzo secondo le quali negli ascensori solo due persone alla volta, e che dunque voleva solo proteggere sé stesso e la moglie dal virus. Nel video si nota chiaramente Steiglitz entrare nella cabina con la mascherina per poi cadere all’indietro dopo la spinta di ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Spinge 86enne “Devo proteggermi dal Coronavirus” e spinge un 86enne fuori dall’ascensore: arrestato Fanpage.it Isteria da Covid: in Usa impedisce a un anziano di salire sull'ascensore residenziale

Un uomo di 72 anni a Miami Beach (Usa) spinge fuori dall’ascensore del complesso residenziale in cui abitava un 86enne. L’uomo si è giustificato dicendo che voleva proteggere se stesso e la moglie dal ...

“Devo proteggermi dal Coronavirus” e spinge un 86enne fuori dall’ascensore: arrestato

Isteria da Coronavirus negli Stati Uniti. Un uomo di 72 anni, Nachem Gross, è stato arrestato dopo aver spinto fuori dall'ascensore di un complesso residenziale di Miami Beach l'86enne Gerald Steiglit ...

Un uomo di 72 anni a Miami Beach (Usa) spinge fuori dall’ascensore del complesso residenziale in cui abitava un 86enne. L’uomo si è giustificato dicendo che voleva proteggere se stesso e la moglie dal ...Isteria da Coronavirus negli Stati Uniti. Un uomo di 72 anni, Nachem Gross, è stato arrestato dopo aver spinto fuori dall'ascensore di un complesso residenziale di Miami Beach l'86enne Gerald Steiglit ...