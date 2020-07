Sassuolo – Lecce : Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di sabato 4 luglio 2020) Tra un’ora esatta al Mapei Stadium si giocherà Sassuolo – Lecce. I neroverdi devono fare a meno di Rogerio, squalificato, e di Obiang che rientrerà dall’infortunio a metà luglio. Nei salentini mancheranno Rossettini e Lapadula entrambi fuori per infortunio, il primo salterà solo questa trasferta, mentre l’attaccante rientrerà nella metà di luglio. Sassuolo – Lecce: Ultime dai campi Qui Sassuolo: I neroverdi sono a 6 punti dalla zona Europa League, e faranno di tutto per strappare altri 3 punti, dopo la vittoria per 3-1 sulla Fiorentina. La squadra di De Zerbi nelle Ultime 3 partite hanno pareggiato contro l’Inter e il Verona prima della vittoria di Firenze. Qui Lecce: I giallorossi sono a 1 punto dal Genoa 17° vogliono salvarsi, e proveranno a strappare i 3 punti al Sassuolo per tenere viva ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Juventus vs. Torino 6.15pm Sassuolo vs. Lecce 8.30pm Lazio vs. AC Milan 10.45pm. #TheScoreKE - capuanogio : @FBiasin Merita risposta non da Catalano. 1) Però non ci sei nemmeno andato vicino a vincere uno dei due scontri c… - kushdedhia : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali -