Sassuolo Lecce 2-1 LIVE: gol di Berardi su rigore (Di sabato 4 luglio 2020) Al Mapei Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Lecce si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Lecce 2-1 MOVIOLA 63′ Gol di Berardi su rigore – Trattenuta di Paz su Ferrari: l’arbitro assegna il rigore. Berardi spiazza Gabriel e trova il 2-1. 55′ Occasione Sassuolo – Tiro-cross di Kyriakopoulos ma Caputo non arriva alla deviazione. 27′ – Pareggio di Lucioni – Tocco facile per il difensore, a pochi passi dalla porta, bravo a sfruttare un calcio d’angolo e una dormita difensiva dei neroverdi. Assist di Calderoni. 15′ Colpo di testa di Ferrari – Ci prova il difensore centrale, Gabriel ci mette una ... Leggi su calcionews24

