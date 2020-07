"Roma ricordata per topi e rom". Salvini asfalta la Raggi e volano stracci (Di sabato 4 luglio 2020) Una Piazza del Popolo questa mattina gremita di tricolori per la manifestazione del centrodestra, nella quale erano presenti anche numerosi parlamentari e dirigenti dei partiti e con la possibilità di entrare per i manifestanti solo su accredito per ricordare le misure di sicurezza, rispettate per tutta la durata della manifestazione. “Sedetevi, evitiamo polemiche”, ha chiesto Matteo Salvini ai manifestanti che stavano entrando nei quattro quadranti della piazza utili a favorire il distanziamento sociale. Il primo, tra i leader, ad intervenire dal palco è stato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, a seguire la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e in chiusura il segretario della Lega Matteo Salvini che ha asfaltato la sindaca Virginia Raggi: "Liberiamo Roma, restituiamo un sindaco a Roma e un presidente di ... Leggi su iltempo

