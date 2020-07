Probabili formazioni Juventus-Torino: dubbio in attacco per Sarri, Longo rilancia Ansaldi dal 1′ (Di sabato 4 luglio 2020) Probabili formazioni Juventus-Torino – Il Derby della Mole ad aprire la trentesima giornata di Serie A. Due squadre praticamente agli antipodi in classifica, ma si sa che le stracittadine sono delle sfide che esulano dal resto del campionato. La Juve vuole proseguire la propria marcia verso lo scudetto. Dopo la vittoria entusiasmante contro il Genoa, la squadra di Sarri vorrà mostrare nuovamente il bel gioco fatto vedere al ‘Ferraris’. Dal canto suo il Torino deve rialzare la testa dopo la sconfitta di Cagliari. Il Torino ha bisogno assoluto di punti, specie dopo le vittorie di Sampdoria e Udinese che hanno intasato ancor di più la zona salvezza, anche se la squadra di Longo resta a debita distanza dal Lecce terzultimo (+6). Sarri dovrebbe confermare quasi in toto l’undici dell’infrasettimanale. Due le possibili novità: la prima ... Leggi su calcioweb.eu

