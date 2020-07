M5S: Pacifico, 'non inveisco contro chi lascia ma io resto' (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Sono contenta dell'esperienza che sto facendo. resto nel Movimento, ma perché dovrei inveire contro chi ha scelto di lasciarci? Tanto non cambierebbe niente". Lo dice la senatrice M5S Marinella Pacifico in un'intervista a 'La Stampa'. Leggi su iltempo

TV7Benevento : M5S: Pacifico, 'non inveisco contro chi lascia ma io resto'... - M5S_No_Grazie : RT @neXtquotidiano: Marinella Pacifico smentisce il suo passaggio dal M5S alla Lega - neXtquotidiano : Marinella Pacifico smentisce il suo passaggio dal M5S alla Lega - Noovyis : (Marinella Pacifico smentisce il suo passaggio dal M5S alla Lega) Playhitmusic - - giovanniproto67 : RT @CPapasergio: Pacifico: 'Mio passaggio a Lega è gossip, non lascio M5S' -