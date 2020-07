Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 4 luglio 2020: numeri e combinazione vincente (Di sabato 4 luglio 2020) Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto . Il jackpot è di milioni di euro. Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione di Oggi 4 luglio 2020: estrazioni Lotto 10eLotto serale Prossima Estrazione Estrazione Precedente estrazioni del Lotto Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari 87 44 78 34 62 Cagliari 54 86 73 43 3 Firenze 40 1 34 67 50 Genova 41 11 84 14 80 Milano 30 81 59 43 42 Napoli 61 21 32 34 31 Palermo 53 70 47 69 79 Roma 72 50 58 35 10 Torino 35 67 2 77 1 Venezia 70 38 77 67 27 Nazionale 29 74 45 86 61 Guarda quanto si vince con ogni combinazione. Estrazione del 10eLotto serale 1 11 21 30 35 38 40 41 44 50 53 54 61 67 70 72 78 81 86 87 Numero oro: 87 Doppio oro: 87 44 Guarda quanto si vince con ogni combinazione Prossima estrazione La prossima ... Leggi su quifinanza

