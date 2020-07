La tromba d'aria spazza via la spiaggia. Danni e paura a Sperlonga (Di sabato 4 luglio 2020) Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questa mattina sulla spiaggia di Sperlonga, in provincia di Latina, provocando anche diversi Danni alle strutture balneari. Visibile da tutta la costa, molti cittadini hanno ripreso la scena nonostante in zona si è abbattuto anche un violento temporale che ha interessato il basso Lazio. La tromba marina si è formata a largo delle acque per poi avvicinarsi sull'arenile e spazzare via lettini, ombrelloni e attrezzature. Alcune strutture non hanno subito Danni, altre, invece, purtroppo sono state coinvolte dal vortice che di fatto ha colpito il tratto compreso fra Lago Lungo e la spiaggia di ponente. E' il caso dello stabilimento “L'Oasi”, dove lettini e ombrelloni sono stati letteralmente risucchiati e scaraventati a terra. Per fortuna non si riscontrano Danni a persone. Il litorale ... Leggi su iltempo

