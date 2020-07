Il divisa da SS Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli (Di sabato 4 luglio 2020) Una foto che circolerebbe da settimane sui cellulari. È quella che ritrae Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis (Udine), in divisa da SS con un ritratto di Adolf Hitler alle spalle. A riportare la notizia è La Stampa. Leggi su huffingtonpost

LaStampa : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - LaStampa : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di @FratellidItalia in Friuli. Vestito da Ss e con il ritra… - GassmanGassmann : Il sempre simpatico consigliere comunale Gabrio Vaccarin,con la sua bella divisa nazista. #brllepersoncine - GiangioTheGlide : RT @HuffPostItalia: Il divisa da SS Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - gstelluti : RT @Avvocatocapita1: Senza commento. In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli -

Ultime Notizie dalla rete : divisa Gabrio In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli La Stampa In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli

Gabrio Vaccarin, classe 1966 è consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis, un paese in provincia di Udine poco distante da Tricesimo, comune in cui risiede il coordinatore regionale di Fdi, il ...

Il vuoto dentro la corniceLucia Azzolina, la ministra senza ritratto

All’interno del palazzo storico che ospita il ministero c’è un Salone dove sono esposti i dipinti di chi ha retto l’Istruzione. Oggi quella figura è vacante, nelle mani dall’antipolitica grillina e de ...

Gabrio Vaccarin, classe 1966 è consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis, un paese in provincia di Udine poco distante da Tricesimo, comune in cui risiede il coordinatore regionale di Fdi, il ...All’interno del palazzo storico che ospita il ministero c’è un Salone dove sono esposti i dipinti di chi ha retto l’Istruzione. Oggi quella figura è vacante, nelle mani dall’antipolitica grillina e de ...