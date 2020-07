Hazard ancora out, Zidane: «Non possiamo rischiare…» – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Zinedine Zidane ha parlato di Eden Hazard in conferenza stampa: queste le parole del tecnico sul talento belga Zinedine Zidane ha parlato di Eden Hazard, escluso dalla lista convocati per il match contro l’Athletic Club. «Eden sta avendo problemi in questi giorni e noi non vogliamo rischiare nulla. Speriamo che sia un problema di poco conto e che potremo vederlo di nuovo presto. Quanto accaduto ad Hazard non vorremmo si ripetesse. Qui ci sono molte persone che lo aiutano, lui vuole aiutare la squadra e, quando non può farlo, diventa infelice. Non penso che abbia paura, ma vuole stare al meglio. Spero che usciremo presto da questa situazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il tecnico del Real Madrid parla delle condizioni della sua stella in vista del finale di stagione ...

REAL MADRID - Zidane: "Ancora non abbiamo vinto nulla"

"Non abbiamo ancora vinto niente". Zinedine Zidane, alla vigilia della partita con il Getafe, valida per la 33/a giornata della Liga, prova a tenere alta la tensione del suo Real Madrid, mentre il Bar ...

