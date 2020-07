Gemelli uccisi dal padre, la straziante lettera di addio della mamma ai funerali: “Ciao nanetti, siate ricordati sorridendo” (Di sabato 4 luglio 2020) “Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama ‘mamma’. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto”. Sono le parole che Daniela Fumagalli, la mamma dei due Gemelli uccisi dal padre a Margno, ha fatto leggere ad un’amica al termine del funerale di Elena e Diego. Parole contenute in una lunga lettera in cui la donna, distrutta dal dolore, rivolge l’ultimo saluto ai suoi figli a cui Mario Bressi, l’uomo dal quale voleva separarsi, ha tolto la vita a soli 12 anni. “mamma: quell’intercalare che sentivo nominare miliardi di volte al giorno e che ora non sentirò mai più. La felicità è una scelta – prosegue la lettera – e voi avevate scelto di vivere sereni e ... Leggi su tpi

