Formula 1, le qualifiche del Gran Premio d’Austria LIVE (Di sabato 4 luglio 2020) Archiviate le prime tre sessioni di prove libere, si fa sul serio adesso sul tracciato del Red Bull Ring, dove vanno in scena le qualifiche del Gran Premio d’Austria. Mark Thompson/Getty ImagesTutti a caccia delle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, apparse una spanna sopra tutti fin dalle FP1 di venerdì. Max Verstappen punta al bersaglio grosso, mentre le due Ferrari hanno il compito di ridurre il gap dagli avversari. Le qualifiche del GP d’Austria LIVE: 15.00 – Semaforo verde in pit-lane, cominciano le qualificheL'articolo Formula 1, le qualifiche del Gran Premio d’Austria LIVE SPORTFAIR. Leggi su sportfair

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: @NicholasLatifi a muro! (-35’ ?? #FP3) Il canadese va contro le barriere in uscita di curva 1 Il L… - SkySportF1 : Sempre @MercedesAMGF1, ancora Mercedes (?? #FP3) E @RacingPointF1 si conferma al top! I risultati ?… - SkySportF1 : Oggi è il giorno delle qualifiche! Qui tutti gli aggiornamenti sulla giornata odierna dell'#AustrianGP #SkyMotori… - lucaspartan89 : RT @SkySportF1: GP d'Austria: le qualifiche in diretta live da Spielberg (Canale 207) #SkyMotori #Formula1 #F1 #AustrianGP - CrapanzanoRobin : RT @SkySportF1: GP d'Austria: le qualifiche in diretta live da Spielberg (Canale 207) #SkyMotori #Formula1 #F1 #AustrianGP -