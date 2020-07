E se si potesse alloggiare in una villa a tema Harry Potter? (Di sabato 4 luglio 2020) Si trova in Florida la villa a tema Harry Potter, messa in affitto sul sito di Airbnb, disponibile per chiunque voglia provare la magia sulla sua pelle. Per tutti i fan di Harry Potter o gli amanti della magia in generale, sappiate che a Orlando, in Florida, vi attende una splendida sorpresa. Wizard’s Way … L'articolo E se si potesse alloggiare in una villa a tema Harry Potter? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : potesse alloggiare E se si potesse alloggiare in una villa a tema Harry Potter? MeteoWeek La guida per attraversare i valichi in Istria e Fiume. Corsie speciali per turisti

La Slovenia ha imposto da oggi la quarantena per i “vicini”: tutte le regole. Varchi dedicati ai vacanzieri che si sono “pre-registrati” sul portale croato ZAGABRIA La situazione in Croazia sembra fuo ...

Abitudini più regolari e meno stress: perché la quarantena ha fatto bene al nostro organismo

Forse è possibile trovare una nota positiva in tutti questi mesi che siamo stati costretti a passare in casa in reclusione forzata. I nostri ritmi lavorativi-familiari-sociali sono stati stravolti ma ...

La Slovenia ha imposto da oggi la quarantena per i “vicini”: tutte le regole. Varchi dedicati ai vacanzieri che si sono “pre-registrati” sul portale croato ZAGABRIA La situazione in Croazia sembra fuo ...Forse è possibile trovare una nota positiva in tutti questi mesi che siamo stati costretti a passare in casa in reclusione forzata. I nostri ritmi lavorativi-familiari-sociali sono stati stravolti ma ...