Donna investita in via dei Mulini: trasportata al San Pio (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una Donna è stata investita in tarda mattinata a Benevento, in via dei Mulini. La malcapitata, una 50enne residente in zona, per cause ancora in corso di accertamento, è stata colpita da una Fiat Panda. Soccorsa dalla rianimativa del 118, la Donna è stata trasportata all’ospedale San Pio in codice giallo per una sospetta frattura della caviglia e per delle contusioni alle gambe. Sul posto anche la polizia municipale. L'articolo Donna investita in via dei Mulini: trasportata al San Pio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

