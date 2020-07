Dieta con la crusca d’avena: toglie la fame e sgonfia (Di sabato 4 luglio 2020) Aggiungere la crusca d’avena alla propria Dieta può rivelarsi un’ottima scelta per tenere sotto controllo l’appetito e per sgonfiare la pancia. Prima di entrare nel vivo dei benefici ricordiamo che, quando si parla di crusca d’avena, si inquadra il residuo della macinazione del cereale, le piccole scaglie dell’involucro fibroso che riveste il chicco. Negli ultimi anni, stiamo assistendo a una sua riscoperta. Fino a poco tempo fa, infatti, la crusca d’avena era considerata un prodotto di scarto, utilizzabile più che altro per l’alimentazione dei capi di bestiame. La maggior attenzione al ruolo dell’alimentazione ai fini del benessere ha permesso di dare risalto ad alcune sue importanti proprietà. Tra queste, è possibile citare la ricchezza in fibre. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, 100 grammi ... Leggi su dilei

