Colesterolo alto: arriva nuova classe di integratori grazie alla ricerca di Alfasigma: contiene un ceppo microbico brevettato che agisce sul profilo lipidico Nonostante l'ipercolesterolemia sia stata riconosciuta come uno dei maggiori fattori di rischio già da molti anni, il controllo del Colesterolo in eccesso resta difficoltoso. Il problema viene sottovalutato anche perché l'aumento dei livelli…

Nonostante l’ipercolesterolemia sia stata riconosciuta come uno dei maggiori fattori di rischio già da molti anni, il controllo del colesterolo in eccesso resta difficoltoso. Il problema viene sottova ...

Colesterolo alto, nuovo integratore a base di batteri buoni e riso rosso aiuta a contrastarlo

“Una nuova opportunità di salute soprattutto per coloro che presentano valori di colesterolo a limite”. Tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue è molto importante per il nostro bene ...

