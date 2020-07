Chiara Ferragni, mostra più del dovuto: i fan sono increduli (Di sabato 4 luglio 2020) Questo articolo Chiara Ferragni, mostra più del dovuto: i fan sono increduli è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uno scatto davvero molto intimo quello postato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice digitale mostra più del dovuto e scatena i suoi follower. Chiara Ferragni continua a stupire i fan, dopo il suo esordio nel mondo della musica al fianco di Baby K eccola entusiasmare i fan con uno scatto bollente. Nonostante per lei … Leggi su youmovies

valecarraro99 : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - Notiziedi_it : Chiara Ferragni: ecco come sta il cane Mati dopo le prime cure ricevute - kimchimchimi : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - dvrchlavcht : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… - shadowsjagi : RT @jaimelsnnister: Dua Lipa Chiara Ferragni Bella Hadid vedo troppi pantaloni a vita bassa ultimamente se li fate tornare di moda dichiaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Vanity Fair Italia

Uno scatto davvero molto intimo quello postato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice digitale mostra più del dovuto e scatena i suoi follower. Chiara Ferragni continua a stupir ...(Agenzia Vista) Milano, 03 luglio 2020 Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha svelato che la sua cagnolina, Matilda ha un tumore e per questo è stata portata in un centro veterinario in Svizzera dove ha ...