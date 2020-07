Buffon infrange il record di presenze in Serie A: le sue migliori parate (Di sabato 4 luglio 2020) 648. È il numero di partite in Serie A che Buffon ha giocato finora. Un record raggiunto nella stracittadina contro il Torino. Buffon ha superato così Paolo Maldini rimasto fermo a 647. Per onorare questo traguardo la Juventus ha creato una patch sfoggiata oggi dall'ex Campione del Mondo: "648uffon".caption id="attachment 986593" align="alignnone" width="300" Screenshot Twitter Juventus/caption Buffon infrange il record di presenze in Serie A: le sue migliori parate ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

