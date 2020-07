Il Covid-19 è mutato: in circolo una versione più contagiosa (Di venerdì 3 luglio 2020) Il coronavirus è mutato, in circolo una versione più contagiosa anche se meno aggressiva della precedente. ROMA – Il coronavirus è mutato. Secondo uno studio effettuato in collaborazione tra Stati Uniti e Regno Unito, in circolo c’è una versione più contagiosa ma meno aggressiva di quello precedente. “Abbiamo sequenziato – ha spiegato Thushan de Silva citato da La Repubblica – i ceppi di Sars Covd-2 a Sheffield sin dall’inizio della pandemia e questo ci ha permesso di collaborare per dimostrare che la mutazione era diventata ormai dominante nei ceppi circolanti …. Questo significa che la capacità di infettare le persone potrebbe essere aumentata. Fortunatamente in questa fase, non sembra che i virus con la mutazione D614G causino malattie più gravi“. Korber: “Ci sono decine ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Il Covid-19 è mutato: in circolo una versione più contagiosa - LauraI__ : RT @azangrillo: Coronavirus, Zangrillo: 'Covid non è mutato, ma potrebbe esaurire il suo ciclo produttivo' - lillydessi : Il Covid è mutato, lo studio: «Nuovo ceppo D614G, è più aggressivo». Ma i malati non sono più gravi -… - infoitsalute : Il Covid è mutato, lo studio: «Nuovo ceppo D614G, è più aggressivo». Ma i malati non sono più gravi - leggoit : Il Covid è mutato, lo studio: «Nuovo ceppo D614G, è più aggressivo». Ma i malati non sono più gravi -