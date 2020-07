Gondo decide il derby, Juve Stabia ancora un ko in superiorità numerica (Di venerdì 3 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La voglia di play off della Salernitana più forte di quella di salvezza della Juve Stabia. E’ questo il verdetto dell’Arechi che premia la formazione di Ventura. I granata, tra l’altro, riescono a conquistare i tre punti avendo disputato praticamente l’intero incontro in inferiorità numerica, complice l’espulsione di Aya maturata dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio. Le vespe perdono dunque il secondo derby consecutivo e, come accaduto lunedì al “Ciro Vigorito” di Benevento, dilapidano il vantaggio dell’uomo in più. Contro la Salernitana, anzi, i partenopei si ritrovano sotto nel punteggio al 23′, quando Akpa Akpro beffa Provedel. La Salernitana tiene il pallino del gioco, sfiorando il raddoppio in diverse circostanze. Rimasta aggrappata alla ... Leggi su anteprima24

Fa tutto Aya: prima impatta male il pallone di testa in area stabiese e poi "cintura" Canotto lanciato a rete, nella metà campo granata. L'arbitro lo espelle per fallo da ultimo uomo: Salernitana in d ...

L'arbitro Baroni concede rigore ma i grigiorossi reclamano fuorigioco invitando l'arbitro a verificare presso il guardalinee, che secondo i grigiorossi aveva alzato la bandierina per segnalare una ...

