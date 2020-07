Quota 100, cumulabilità con altri redditi ammessa per i sanitari: come funziona e modalità comunicazione Inps (Di giovedì 2 luglio 2020) Il personale sanitario in pensione in base al meccanismo “Quota 100”, richiamato in servizio per svolgere incarichi di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), a causa dell’emergenza epidemiologica, possono cumulare i redditi derivanti dall’attività lavorativa con il trattamento previdenziale. Dunque, i predetti lavoratori sfuggono al divieto di cumulabilità imposto dal D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, fino al 67esimo anno di età (coincidente con l’età minima d’accesso alla pensione di vecchiaia). A tal fine, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture territoriali competenti, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso ... Leggi su leggioggi

