Pensioni oggi 1 luglio 2020, arriva quattordicesima fino a 655 euro: a chi spetta? (Di mercoledì 1 luglio 2020) arriva oggi 1 luglio 2020 il pagamento della quattordicesima delle Pensioni Inps, ex Inpdap ed Enpals. L’importo della somma aggiuntiva che i pensionati riceveranno varia dai 336 euro ai 655 euro a seconda dei calcoli effettuati sui contributi versati da lavoratore dipendente o autonomo e dal reddito del pensionato nel 2020 e negli altri anni. Nel nostro articolo vediamo a chi spetta la quattordicesima, come viene calcolato l’importo , i requisiti e come fare domanda in caso di mancato arrivo dell’importo. quattordicesima Pensioni a chi spetta? Pagamento in arrivo il 1 luglio 2020 La quattordicesima per pensionati Inps è stata introdotta dal Decreto legge n. 81 del 2007, convertito con modificazioni nella legge n. 127 del 2007. Tale legge prevede, a partire dall’anno 2007, “la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate ... Leggi su pensionipertutti

Pensioni oggi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pensioni oggi