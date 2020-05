Talisa o Solveig Jenselme | chi è la fidanzata di Javier? Il ballerino ha scelto

Ultime Notizie dalla rete : Talisa Solveig

Il Sussidiario.net

Insieme alla coppa e ai soldi, Javier ha portato a casa da Amici 19 anche tanto gossip. Gli occhi di tutti sono stati puntati su di lui per un bel po’ e se in un primo momento solo perché all’improvvi ...Quest’anno ad Amici si è consumato un triangolo che ha coinvolto i ballerini Javier Rojas, Talisa Ravagnani e la ex fidanzata di lui, Solveig. Come sapete, i due ballerini si sono salutati durante il ...