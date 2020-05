Ornella Vanoni sulla Fase 2 | Le persone non cambiano Non mi fido a uscire di casa

Leggi su blogo

(Di sabato 9 maggio 2020) Ospite del programma radiofonico di Rai Radio 1 Un giorno da pecora,ha voluto raccontare in totale libertà di come stia vivendo questo periodo più particolare, e di quanto abbia temuto per la sua incolumità nel corso di tutta la quarantena.La cantante, piuttosto preoccupata dalla possibilità di contrarre il virus alla sua età, ha anche aggiunto che fino ad oggi ha evitato didi, e che continuerà fieramente a farlo anche per le prossime settimane: "In questa2, la seconda, beh - è ancora meglio rimanere in. Io lo preferisco di gran lunga. E poi, la gente sui Navigli? Mah. I Navigli sono un luogo vivace ed attraente, e quindi pieno di giovani come abbiamo potuto notare...". Una quarantena interamente vissuta in, quella di, che a tal proposito ringrazia di aver avuto al suo ...