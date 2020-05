Mattarella in ricordo terrorismo: “Ricordare è un dovere, riscoprire insegnamenti Moro” (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – “Ricordare è un dovere. Ricordare le strategie e le trame ordite per destabilizzare l’assetto costituzionale, le complicità e le deviazioni di soggetti infedeli negli apparati dello Stato, le debolezze di coloro che tardarono a prendere le distanze dalle degenerazioni ideologiche e dall’espandersi del clima di violenza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo con il quale chiede anche di “ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica”. Parla delle “responsabilità accertate” e sottolinea che “non sempre è stata fatta piena luce”. Poi il ricordo ... Leggi su quifinanza Terremoto 6 aprile 2009 L'Aquila - Mattarella - ricordo tragedia in cuore Italia (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – “Ricordare è un. Ricordare le strategie e le trame ordite per destabilizzare l’assetto costituzionale, le complicità e le deviazioni di soggetti infedeli negli apparati dello Stato, le debolezze di coloro che tardarono a prendere le distanze dalle degenerazioni ideologiche e dall’espandersi del clima di violenza”. Così il presidente della Repubblica Sergionel Giorno della memoria delle vittime delcon il quale chiede anche di “ricordare il coraggio di chi non si è piegato, di chi ha continuato a difendere la libertà conquistata, il diritto e la legalità, le istituzioni che presidiano la vita democratica”. Parla delle “responsabilità accertate” e sottolinea che “non sempre è stata fatta piena luce”. Poi il...

