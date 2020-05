Mascherina in auto e distanze: ecco che cosa c'è di vero (Di sabato 9 maggio 2020) Fabio Franchini Un'anziana indossa la Mascherina (Fotogramma) Per tutti gli spostamenti da casa, quelli in auto, moto, bicicletta o monopattino, ecco quali sono davvero le regole da seguire per rispettare le norme e non prendere la multa Come noto, da lunedì 4 maggio è scattata la Fase 2 della "convivenza" con il coronavirus, che di fatto ha allentato le misure di contenimento anti pandemia di Covid-19. A partire da questa settimana possiamo uscire di casa per i soliti motivi di salute, lavoro e necessità, ai quali si aggiungono le possibilità di andare a trovare i congiunti e di fare attività fisica anche lontano dalla propria residenza, in parchi e giardini. ecco, ma quali sono le regole per gli spostamenti nella Fase 2? Quando usciamo prendendo l’auto, la moto, la bicicletta o i monopattini per gli spostamenti appunto consentivi, ... Leggi su ilgiornale Senza autocertificazione e mascherina - fugge all’alt e provoca incidente (VIDEO)

Andare in bici dal 4 maggio : mascherina - guantini - autocertificazione. La guida completa

Come andare a correre dal 4 maggio - servirà la mascherina per fare jogging? Autocertificazione obbligatoria : cosa scrivere (Di sabato 9 maggio 2020) Fabio Franchini Un'anziana indossa la(Fotogramma) Per tutti gli spostamenti da casa, quelli in, moto, bicicletta o monopattino,quali sono davle regole da seguire per rispettare le norme e non prendere la multa Come noto, da lunedì 4 maggio; scattata la Fase 2 della "convivenza" con il coronavirus, che di fatto ha allentato le misure di contenimento anti pandemia di Covid-19. A partire da questa settimana possiamo uscire di casa per i soliti motivi di salute, lavoro e necessità, ai quali si aggiungono le possibilità di andare a trovare i congiunti e di fare attività fisica anche lontano dalla propria residenza, in parchi e giardini., ma quali sono le regole per gli spostamenti nella Fase 2? Quando usciamo prendendo l’, la moto, la bicicletta o i monopattini per gli spostamenti appunto consentivi, ...

luigimenze : @ANSA_Motori @Agenzia_Ansa Leggo cose assurde. 1) se in macchina ho un figlio o la moglie non capisco l'obbligo di… - FoxyBiondi : RT @ANSA_Motori: Fase 2: cosa si può fare e cosa no in auto. Mascherina se non c'è distanza e autocertificazione in tasca #ANSAmotori https… - Fabrizanco : RT @ANSA_Motori: Fase 2: cosa si può fare e cosa no in auto. Mascherina se non c'è distanza e autocertificazione in tasca #ANSAmotori https… - LinaVadal : RT @ANSA_Motori: Fase 2: cosa si può fare e cosa no in auto. Mascherina se non c'è distanza e autocertificazione in tasca #ANSAmotori https… - angiuoniluigi : RT @ANSA_Motori: Fase 2: cosa si può fare e cosa no in auto. Mascherina se non c'è distanza e autocertificazione in tasca #ANSAmotori https… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina auto Mascherina in auto: sì o no, consigli e suggerimenti Motori.it Fase 2: prime uscite nelle aree verdi, nei parchi e nei giardini nella Granda, ma non tutti insieme

Mascherine indossate correttamente e gel igienizzante per le mani o guanti monouso ... Valgono anche qui le regole per parchi e giardini: responsabilità e prudenza, anche nel raggiungere il punto di ...

Mascherina a coprire il volto rapina supermercato: bottino 250 euro

Rapina al supermercato “R7 – Sisa”, di contrada “Cicchillo” alla periferia sud di Favara. Un malvivente, mascherina sul volto e verosimilmente armato, ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale e s ...

Mascherine indossate correttamente e gel igienizzante per le mani o guanti monouso ... Valgono anche qui le regole per parchi e giardini: responsabilità e prudenza, anche nel raggiungere il punto di ...Rapina al supermercato “R7 – Sisa”, di contrada “Cicchillo” alla periferia sud di Favara. Un malvivente, mascherina sul volto e verosimilmente armato, ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale e s ...