Il dramma della Perego: "Tentai di rompermi il braccio per sentire altro oltre all'ansia" - (Di sabato 9 maggio 2020) Anita Adriani Paola Perego si è raccontata senza filtri e tabù nel suo nuovo libro autobiografico. Alcuni stralci postati sui social parlano di atti di autolesionismo Paola Perego a effetto choc. La bella conduttrice si mette a nudo e sfodera tutto il suo coraggio e la sua tempra da donna combattiva e autentica. Il racconto senza filtri e crudo graffia l'anima dei lettori. La moglie del manager Lucio Presta si rivela a 360 gradi e senza tabù: parla di se stessa scendendo nei meandri della sua interiorità, esternando le sue paure e i dolori più reconditi. I fan sono inebriati e allo stesso tempo scioccati dal dietro le quinte della vita della Perego, di cui non si aspettavano tali fantasmi. Davanti al teleschermo è sempre apparsa perfetta e sorridente e nessuno poteva immaginare un tale retroscena così sofferto. Dopo tanto ... Leggi su ilgiornale Alba Parietti era malata : il dramma della showgirl - la sua disperazione

Benji & Fede raccontano in un libro i motivi della loro separazione : dietro - il dramma

Uomini e Donne - Tina e Gemma litigano veramente? La drammatica ammissione della dama (Di sabato 9 maggio 2020) Anita Adriani Paolasi è raccontata senza filtri e tabù nel suo nuovo libro autobiografico. Alcuni stralci postati sui social parlano di atti di autolesionismo Paolaa effetto choc. La bella conduttrice si mette a nudo e sfodera tutto il suo coraggio e la sua tempra da donna combattiva e autentica. Il racconto senza filtri e crudo graffia l'anima dei lettori. La moglie del manager Lucio Presta si rivela a 360 gradi e senza tabù: parla di se stessa scendendo nei meandrisua interiorità, esternando le sue paure e i dolori più reconditi. I fan sono inebriati e allo stesso tempo scioccati dal dietro le quintevita, di cui non si aspettavano tali fantasmi. Davanti al teleschermo è sempre apparsa perfetta e sorridente e nessuno poteva immaginare un tale retroscena così sofferto. Dopo tanto ...

pfmajorino : In #Lombardia con #Fontana e c non abbiamo solo il dramma dei contagi, dal numero dei positivi, delle #RSA, della… - il_burocrate : @fedelambert1 @sindfrei_ @marilovesgr33n Secondo me il grosso dramma della sx è di non aver saputo elaborare un’ide… - marmaz : La migliore pagina per distacco. Purtroppo la qualità della rappresentazione rende ancora più evidente il dramma de… - mrmnft : RT @DelConto: Se ogni giorno giornali, TV e virologi da salotto ci terrorizzano con il dramma COVID-19, a maggior ragione dovrebbero gioire… - scavuzzo47 : RT @Antigon25386936: A qualche giorno di distanza, il dramma della violenza che sua moglie moglie, infermiera Covid, ha subito, raccontato… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma della Il dramma della Perego: "Tentai di rompermi il braccio per sentire altro oltre all'ansia" ilGiornale.it Le riaperture di Giuseppi? Per le imprese peggio del lockdown

Madamina, il catalogo è noto. Non delle conquiste di don Giuseppi e dei suoi gusti in materia femminile, ma – ahinoi – degli errori inanellati dal governo nella gestione dell’onda d’urto economica del ...

Le torte della festa della mamma targate Pasticceria Seccia e dedicate al cinema e alla cultura pop

NAPOLI – Il covid 19 avrà pure sacrificato la festa del papà e il consueto assaggio delle zeppole di San Giuseppe a marzo, ma non la festa della mamma in questa fase due appena iniziata in Italia. La ...

Madamina, il catalogo è noto. Non delle conquiste di don Giuseppi e dei suoi gusti in materia femminile, ma – ahinoi – degli errori inanellati dal governo nella gestione dell’onda d’urto economica del ...NAPOLI – Il covid 19 avrà pure sacrificato la festa del papà e il consueto assaggio delle zeppole di San Giuseppe a marzo, ma non la festa della mamma in questa fase due appena iniziata in Italia. La ...