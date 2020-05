Conte | Si al Mes con trabocchetto | ma serve il Recovery fund La Commissione

Capezzone : Su #Mes capitolazione totale, per chiunque legga le carte con un minimo di onestà intellettuale. Peggio di #Conte e… - Giorgiolaporta : E' servita una conferenza stampa a reti unificate di #Conte per vomitare su #Salvini e #Meloni l'accusa di diffonde… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. #Bonafede sempre più in bilico. Renz… - crucco73 : RT @CaioGCM: Totale sconfitta di #Conte in #UE: sul tavolo resta solo il #MES, che si dovrà spendere e restituire sotto il controllo della… - GDeessalvi : RT @CaioGCM: Totale sconfitta di #Conte in #UE: sul tavolo resta solo il #MES, che si dovrà spendere e restituire sotto il controllo della… -

Conte Mes Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte Mes