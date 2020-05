Zampa | “Per il calcio si va verso una buona direzione”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 maggio 2020) È oramai certo che la decisione sulla ripresa delspetterà al Governo nel prossimo Consiglio dei Ministri, proprio per questo non lasciano indifferenti le dichiarazione della sottosegretaria alla Salute, Sandra, ai microfoni di Radio Punto Nuovo “Si vauna soluzione ed è la soluzione che i tifosi disi aspettano. Il via libera ancora non c’è, ma si vaunadirezione”. Quanto ai contatti tra Comitato tecnico scientifico e Figc ha spiegato: “Per ora il confronto riguarda l’allenamento individuale, oggi torneranno tutti a discutere del problema e la strada della soluzione è stata immaginata come una sorta di clausura della squadra”. “Dobbiamo tenere conto di un altro elemento: cosa succederà con questa riapertura e sappiamo che ci vogliono circa 15 giorni di tempo per ...