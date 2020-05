Ripresa Serie A, Commisso: «Non possiamo avere due stagioni rovinate» (Di venerdì 8 maggio 2020) Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, riguardo alla possibile Ripresa del campionato di Serie A Intervenuto a RTV38, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha spiegato perché secondo il suo parere è necessario far ripartire il campionato di Serie A. «Spero si riprenda, nessuno sa cosa accadrà tra un mese. Il nostro intento è quello di andare avanti, speriamo che il Governo ce lo permetta. Non possiamo avere due stagioni rovinate: oggi la salute, ma domani dovremmo affrontare la crisi economica non solo in Italia, ma anche in America. L’economia deve andare avanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calcio - la Lega Serie A convoca d’urgenza un’assemblea il 13 maggio : la ripresa del campionato tra i punti

Prandelli : «Ripresa Serie A - non capisco tutta questa fretta»

UFFICIALE - Serie A - convocata assemblea d'urgenza per mercoledì : si parlerà della ripresa del campionato (Di venerdì 8 maggio 2020) Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco, riguardo alla possibiledel campionato diA Intervenuto a RTV38, il presidente della Fiorentina Roccoha spiegato perché secondo il suo parere è necessario far ripartire il campionato diA. «Spero si riprenda, nessuno sa cosa accadrà tra un mese. Il nostro intento è quello di andare avanti, speriamo che il Governo ce lo permetta. Nondue: oggi la salute, ma domani dovremmo affrontare la crisi economica non solo in Italia, ma anche in America. L’economia deve andare avanti». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : Sottosegretaria alla Salute: 'Si va verso la ripresa della Serie A' ??? - GoalItalia : La Serie A verso la ripartenza: 'Squadre in clausura come grandi famiglie' ? - Gazzetta_it : #Ripresa della #SerieA La sottosegretaria alla Salute #Zampa: 'Si va verso una soluzione che i tifosi si aspettano'… - Davide_kun85 : RT @passione_inter: Paolillo non le manda a dire: 'Ripresa Serie A? I club vogliono solo raccattare le briciole' - - MondoNapoli : Sky, Ugolini: 'Ripresa Serie A? Situazione complicata, rischio c'è ora come ci sarà a settembre' -… -