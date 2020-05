Ripresa allenamenti Inter: Candreva il primo ad arrivare (Di venerdì 8 maggio 2020) L’Inter ha ripreso gli allenamenti. Questo pomeriggio cancelli nuovamente aperti ad Appiano Gentile Anche ad Appiano Gentile si riaprono i cancelli. Anche i calciatori dell’Inter tornano ad allenarsi, seppur in maniera individuale. Il club nerazzurro, dopo aver annunciato la negatività di tutti i giocatori, ha deciso di concedere i campi del centro sportivo ai propri calciatori. Come riferito da Tuttomercatoweb, il primo ad arrivare ad Appiano Gentile è stato Antonio Candreva, seguito da Samir Handanovic. Subito dopo ecco Young, Ranocchia, Barella e Sensi. Chiudono il primo gruppo D’Ambrosio, Eriksen e Brozovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Inter - nessun positivo al coronavirus : il comunicato sulla ripresa degli allenamenti

Ripresa allenamenti Napoli - gli uomini di Gattuso tornano in campo

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa allenamenti Serie A, le squadre che hanno ripreso gli allenamenti Sky Sport Zampa: "Si va verso una soluzione che i tifosi si aspettano"

La sottosegretaria alla Salute è ottimista: "Squadra, tecnico e staff potrebbero andare in una specie di clausura. Dopo 15 giorni i dati epidemiologici ci diranno se si potrà fare un ulteriore passo.

Parola al medico sportivo, Angelo Tornese: “Riprendere la serie A con altri casi positivi non ha alcun senso”

A distanza di due mesi dalla diffusione del Coronavirus sono ancora molteplici le perplessità e le reticenze che girano attorno a questa patologia. Anche in ambito sportivo i pareri sulle misure adott ...

