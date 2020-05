Napoli, la giunta comunale approva il piano per la mobilità sostenibile (Di venerdì 8 maggio 2020) La giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessora alla Mobilità sostenibile, Alessandra Clemente, ha approvato una a delibera di indirizzo sulla mobilità sostenibile, ciclabile ed elettrica, correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla graduale ripresa delle attività. Tra gli interventi individuati per rendere sostenibile la domanda di mobilità, la delibera individua l’incentivazione dello smart working come strumento ordinario di lavoro, raccomandando, laddove non sia possibile lo smart working, la differenziazione degli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, prevedendo un’articolazione scaglionata degli orari di ingresso/uscita, sempre al fine di evitare picchi di affollamento in determinate fasce orarie. Si prevede l’adeguamento del piano dei tempi della città, da realizzare in ... Leggi su ildenaro 25 Aprile - a Napoli sindaco e Giunta cantano Bella Ciao dai balconi

COMUNE DI NAPOLI - Mobilità sostenibile post Covid, approvata la delibera, i dettagli

Alessandra Clemente, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli, annuncia su Facebook: "Su mia proposta, poco fa la Giunta ha approvato la delibera di indirizzo contenente misure e azioni ...

