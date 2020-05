"Il lockdown? Il governo ci ha ingannato per due mesi". Sgarbi a valanga su Conte: "Cosa deve fare ora Mattarella" (Di venerdì 8 maggio 2020) "Il rischio è minimo, il coronavirus è morto". Ne è convinto Vittorio Sgarbi, che in una lunga intervista a Byuoblu punta il dito contro il governo di Giuseppe Conte: "Il rischio che ci hanno prospettato non esiste per le persone sane, e dunque siamo stati ingannati". Il tema è quello del lockdown di 2 mesi, dello "state chiusi in casa" e delle libertà personali soppresse in nome della sicurezza nazionale. L'emergenza ormai è diventata "un fatto mentale", spiega Sgarbi, una gabbia da cui gli italiani per primi non hanno il coraggio di uscire. "Bastava la distanza fisica, non serviva l'isolamento, perché nessuno di noi era in pericolo", è la tesi (estrema) di Sgarbi. "Il vero contagio è stato aver messo in testa l'ipotesi mortale, per cui due sono le strade: o rischio o mi proteggo nel modo più radicale, chiudendosi in ... Leggi su liberoquotidiano Regioni in pressing : «Riaprire l'11». Zaia : «Lockdown finito». Ma il governo frena

Coronavirus Germania - 6.800 morti - 165mila casi/ Governo vs regioni per lockdown

Non fateci morire di lockdown. Ecco le dieci richieste delle Saracinesche al governo (Di venerdì 8 maggio 2020) "Il rischio è minimo, il coronavirus è morto". Ne è convinto Vittorio, che in una lunga intervista a Byuoblu punta il dito contro ildi Giuseppe: "Il rischio che ci hanno prospettato non esiste per le persone sane, e dunque siamo stati ingannati". Il tema è quello deldi 2, dello "state chiusi in casa" e delle libertà personali soppresse in nome della sicurezza nazionale. L'emergenza ormai è diventata "un fatto mentale", spiega, una gabbia da cui gli italiani per primi non hanno il coraggio di uscire. "Bastava la distanza fisica, non serviva l'isolamento, perché nessuno di noi era in pericolo", è la tesi (estrema) di. "Il vero contagio è stato aver messo in testa l'ipotesi mortale, per cui due sono le strade: o rischio o mi proteggo nel modo più radicale, chiudendosi in ...

borghi_claudio : Disegnino per quelli che ancora la menano con la storia del 'se non facevate cadere il governo adesso sarebbe stato… - danieleviotti : Il Governo ha avuto forza e coraggio di fare un lockdown - giustamente - per 60 milioni di persone e adesso discute… - NicolaPorro : Sul #lockdown (e non solo) tanta propaganda e tanti errori del governo. Il professor Battaglia ci dice quali ??? - stagliacollo : RT @Libero_official: 'Il #lockdown? Il governo ci ha ingannato per due mesi'. #Sgarbi a valanga su #Conte: 'Cosa deve fare ora #Mattarella'… - Bobbio65M : RT @Libero_official: 'Il #lockdown? Il governo ci ha ingannato per due mesi'. #Sgarbi a valanga su #Conte: 'Cosa deve fare ora #Mattarella'… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown governo Il Governo britannico esamina un allentamento del lockdown da lunedì Corriere del Ticino Vittorio Sgarbi a Byoblu: "Coronavirus e lockdown, il governo ci ha ingannato per due mesi. Cosa deve fare ora Mattarella"

"Il rischio è minimo, il coronavirus è morto". Ne è convinto Vittorio Sgarbi, che in una lunga intervista a Byuoblu punta il dito contro il governo di Giuseppe Conte: "Il rischio che ci hanno prospett ...

A Roma e Milano 9.000 attività rischiano di non riaprire mai più

Lo spettro della crisi si allunga sul settore del commercio tra Milano e Roma, in vista della sperata totale riapertura delle prossime settimane. In totale nelle due città si calcola che siano poco me ...

"Il rischio è minimo, il coronavirus è morto". Ne è convinto Vittorio Sgarbi, che in una lunga intervista a Byuoblu punta il dito contro il governo di Giuseppe Conte: "Il rischio che ci hanno prospett ...Lo spettro della crisi si allunga sul settore del commercio tra Milano e Roma, in vista della sperata totale riapertura delle prossime settimane. In totale nelle due città si calcola che siano poco me ...