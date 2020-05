Fedez organizza una festa per Chiara Ferragni sul terrazzo (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri il compleanno dell’influencer più conosciuta al mondo: Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 33 anni in semi-quarantena insieme a Fedez e al piccolo Leone. Una valanga di auguri, foto e video per la biondissima Chiara. Un compleanno molto diverso da quello che aveva festeggiato lo scorso anno…. Ieri, dopo la torta “imbarazzante” realizzata dal rapper e che è stata stroncata dal maestro Igino Massari, dolce però fattoArticolo completo: Fedez organizza una festa per Chiara Ferragni sul terrazzo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Per Chiara Ferragni la festa di compleanno più romantica organizzata da Fedez (Foto) (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri il compleanno dell’influencer più conosciuta al mondo:ha festeggiato i suoi 33 anni in semi-quarantena insieme ae al piccolo Leone. Una valanga di auguri, foto e video per la biondissima. Un compleanno molto diverso da quello che aveva festeggiato lo scorso anno…. Ieri, dopo la torta “imbarazzante” realizzata dal rapper e che è stata stroncata dal maestro Igino Massari, dolce però fattoArticolo completo:unapersuldal blog SoloDonna

venti4ore : Chiara Ferragni compleanno quarantena è romantico Fedez organizza una cena terrazzo - mihairottolavit : Se non trovo qualcuno che mi organizza organizza una cena come quella di Fedez per Chiara then what's the point in finding someone - hsavedmee : trovatevi un marito come @Fedez che al vostro compleanno vi organizza la cena con i petali per terra e un cuore di fuori ?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez organizza Fedez organizza una festa per Chiara Ferragni sul terrazzo SoloDonna.it Chiara Ferragni, il compleanno in quarantena è romantico: Fedez le organizza una cena in terrazzo

Ieri Chiara Ferragni ha compiuto 33 anni e, se di solito aveva sempre festeggiato con dei party spettacolari, ultimo tra tutti quello organizzato a Gardaland nel 2019, questa volta ha dovuto rinunciar ...

Chiara Ferragni, compleanno romanticissimo grazie a Fedez in quarantena: cena in terrazzo e...

Il rapper prepara la torta alla moglie, poi si dà un gran da fare per la sorpresa finale La fashion blogger e imprenditrice festeggia i 33 anni in intimità con la sua famiglia Chiara Ferragni si regal ...

Ieri Chiara Ferragni ha compiuto 33 anni e, se di solito aveva sempre festeggiato con dei party spettacolari, ultimo tra tutti quello organizzato a Gardaland nel 2019, questa volta ha dovuto rinunciar ...Il rapper prepara la torta alla moglie, poi si dà un gran da fare per la sorpresa finale La fashion blogger e imprenditrice festeggia i 33 anni in intimità con la sua famiglia Chiara Ferragni si regal ...