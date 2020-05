Fase 2 | a Limbiate bar aperto con clienti dentro | la Polizia lo chiude per 5 giorni

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 8 maggio 2020) Lalocale diha sorpreso 3 avventori che consumavano all’interno di un bar ed è intervenuta sanzionando il titolare e disponendo la chiusura obbligatoria del locale per 5. L’intervento è stato effettuato l’altro giorno in un locale di via Dei Mille. La pattuglia dellalocale in transito, ha notato la presenza … L'articolo2, abarcon, laloper 5proviene da Il Notiziario.