Coronavirus | controlli Gdf a Palermo | verbalizzate cinque persone

(Di venerdì 8 maggio 2020), 8 mag. (Adnkronos) - I Finanzieri del Primo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di, nell'ambito deifinalizzati al rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, hanno individuato un panificio, ubicato nel quartiere San Lorenzo, dove veniva esercitata l'attività di vendita al pubblico nonostante il divieto di apertura imposto da apposita Ordinanza Regionale a tutti gli esercizi commerciali, con esclusione della vendita di generi alimentari esclusivamente a domicilio. Per questo alle 5presenti nel locale, tra cui il titolare, due collaboratori e due clienti, sono state contestate le violazioni che prevedono una sanzione che va da 400 euro a 3.000 euro. Inoltre al titolare del panificio è stata contestata la violazione del mancato rispetto dell'obbligo di chiusura ...

