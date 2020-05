Arrestati a Mazara due pregiudicati e sequestrata droga per un valore di 80 000 €

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il 5 maggio scorso, la Squadra Pegaso del Commissariato di P.S. didel Vallo, ha messo a segno l’ennesimo importante risultato nel contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I poliziotti, infatti, hanno portato fruttuosamente a termine una attività di indagine condotta da diversi giorni, ed hanno arrestato due, in flagranza... L'articolodueper undi 80.000 € puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Due persone sono state arrestate dai poliziotti del commissariato di Mazara, per detenzione di marijuana e hanno sequestrato droga per 80 mila euro. In manette sono finiti Vincenzo Evola di 44 anni e ...Quasi 4 chili e mezzo di droga sequestrata e due arresti: questo il bilancio di un'operazione della polizia di Mazara del Vallo. Ai domiciliari sono finiti Vincenzo Evola, 44enne, e Giuseppe Bastone, ...