"Le accuse sul Trivulzio sono panna montata" (Di giovedì 7 maggio 2020) Quella sul Pio Albergo Trivulzio, prontamente accusato di strage di anziani con ipotesi annessa di insabbiamento, è un’“inchiesta doverosa”, come ha ammesso il legale dell’ente Vinicio Nardo in una videoconferenza rilanciata non propriamente a caratteri cubitali, ma, secondo il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco al quale è stata affidata la supervisione scientifica in questa fase di gestione dell’emergenza coronavirus, scopriremo che è “panna montata”.Inciso indispensabile: questo è un pezzo che dà la parola alla difesa del Trivulzio, che al titolo facile un po’ si presta, evocando necessariamente storie passate e comportamenti sbagliati all’epoca di Tangentopoli, ma che, secondo Pregliasco, raggiunto dall’HuffPost, è ora occasione di ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Di Maio sulle accuse degli Usa alla Cina : “Non voglio entrare nel merito”

