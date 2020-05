Imbarazzante Scanzi: “Se Conte ha un difetto è che dice troppo la verità” (Video) (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Andrea Scanzi è la “rockstar del giornalismo italiano”. Guai a contraddire “sua umiltà”, potreste beccarvi così, al volo, l’epiteto di “fascisti”. Perché sua umiltà lo rivendica con orgoglio, come direbbe la Santanché: “Orgoglioso di essere così odiato e insultato dai fascisti. Un’altra medaglia da appuntare al petto!” scrive su Twitter dopo le ultime polemiche. Il pomo della discordia è l’approccio leggermente supino che in questo periodo Scanzi sembra tenere nei confronti del governo e in particolar modo di Giuseppe Conte, incensato con dei toni che in confronto Emilio Fede con Berlusconi pareva un giornalista d’assalto. Scanzi: “Conte è fin troppo sincero” Nella puntata di Otto e Mezzo di martedì sera sua ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Andreaè la “rockstar del giornalismo italiano”. Guai a contraddire “sua umiltà”, potreste beccarvi così, al volo, l’epiteto di “fascisti”. Perché sua umiltà lo rivendica con orgoglio, come direbbe la Santanché: “Orgoglioso di essere così odiato e insultato dai fascisti. Un’altra medaglia da appuntare al petto!” scrive su Twitter dopo le ultime polemiche. Il pomo della discordia è l’approccio leggermente supino che in questo periodosembra tenere nei confronti del governo e in particolar modo di Giuseppe, incensato con dei toni che in confronto Emilio Fede con Berlusconi pareva un giornalista d’assalto.: “è finsincero” Nella puntata di Otto e Mezzo di martedì sera sua ...

pietroraffa : #Scanzi:'Se Conte ha un difetto è che dice sin troppo la verità'. Ho voluto recuperare il video, perché non ci cre… - zazoomblog : Imbarazzante Scanzi: “Se Conte ha un difetto è che dice troppo la verità” (Video) - #Imbarazzante #Scanzi: #Conte… - ossimorobiondo : RT @pietroraffa: #Scanzi:'Se Conte ha un difetto è che dice sin troppo la verità'. Ho voluto recuperare il video, perché non ci credevo.… - AngolaPatric : RT @pietroraffa: #Scanzi:'Se Conte ha un difetto è che dice sin troppo la verità'. Ho voluto recuperare il video, perché non ci credevo.… - ierogamos : RT @pietroraffa: #Scanzi:'Se Conte ha un difetto è che dice sin troppo la verità'. Ho voluto recuperare il video, perché non ci credevo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Imbarazzante Scanzi Imbarazzante Scanzi: “Se Conte ha un difetto è che dice troppo la verità” (Video) Il Primato Nazionale