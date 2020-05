Giffoni Valle Piana | omicidio Domenico Pennasilico | arrestati due fratelli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Alle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia avevano eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, peraggravato dalla premeditazione in concorso e porto e detenzione illegale di arma da fuoco nei confronti di due pastori dei colli picentini. Nelle maglie della giustizia sono finiti iNicola e Franco Di Meo, a carico dei quali è emerso un solido quadro accusatorio per aver preso parte all’agguato che il 23 aprile 2019, nelle campagne diSei Casali – zona Cerzoni, si concluse con l’di, attirato dai correi in una vera e propria trappola unitamente al figlio Generoso (per il cui tentatonel settembre ...