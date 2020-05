De Guindos: BCE pronta a “ulteriori aggiustamenti” (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Eurolandia e l’economia globale fronteggiano “una contrazione economica di straordinaria gravità e velocità”, mentre le misure imposte per contenere la diffusione del coronavirus (lockdown) hanno in gran parte fermato molte attività. Sulle prospettive “ci troviamo di fronte a una nube di incertezza sul corso della pandemia e sul danno economico che si lascerà alle spalle”, ha affermato il Vicepresidente della BCE, Luis De Giundos, nella presentazione del Rapporto annuale al Parlamento europeo. Le previsioni dei tecnici della BCE indicano su quest’anno un crollo del PIL “tra il 5% in uno scenario mite, e il 12% in uno scenario grave. Ovviamente – ha rilevato – l’entità della contrazione e la ripresa dipenderanno in modo decisivo dalla durata delle misure di contenimento, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Eurolandia e l’economia globale fronteggiano “una contrazione economica di straordinaria gravità e velocità”, mentre le misure imposte per contenere la diffusione del coronavirus (lockdown) hanno in gran parte fermato molte attività. Sulle prospettive “ci troviamo di fronte a una nube di incertezza sul corso della pandemia e sul danno economico che si lascerà alle spalle”, ha affermato il Vicepresidente della BCE, Luis De Giundos, nella presentazione del Rapporto annuale al Parlamento europeo. Le previsioni dei tecnici della BCE indicano su quest’anno un crollo del PIL “tra il 5% in uno scenario mite, e il 12% in uno scenario grave. Ovviamente – ha rilevato – l’entità della contrazione e la ripresa dipenderanno in modo decisivo dalla durata delle misure di contenimento, ...

