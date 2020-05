Coronavirus e sperimentazione sul plasma, l’ASST di Mantova: “Presto la pubblicazione dei dati” (Di giovedì 7 maggio 2020) “I ricercatori dell’ASST di Mantova e i colleghi del Policlinico San Matteo di Pavia hanno completato la raccolta e l’analisi dei dati nell’ambito della sperimentazione sul plasma e stanno predisponendo un articolo scientifico, che verrà presentato per la pubblicazione a una prestigiosa rivista internazionale“: lo spiega in una nota l’ASST di Mantova. “Il lavoro sarà valutato da una commissione di referees che, secondo la prassi, opereranno in silenzio, autonomia e anonimato per fornire il loro responso.Confidando in una valutazione positiva, il gruppo di professionisti di ASST impegnato nello studio ritiene di rispettare questo iter e attendere il momento in cui tutto sarà compiuto per diffondere i risultati della ricerca.Si conferma lo spirito di stretta collaborazione fra tutti gli specialisti del team che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - plasmaterapia : cos’è e come funziona. Risultati sperimentazione pronti a breve. Ma la tecnica è stata ideata nel 1982

