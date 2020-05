(Di giovedì 7 maggio 2020) Giulioè di nuovo. L'attore, 35 anni, ha rivelato a Caterina Balivo, padrona di casa a "Vieni da me", il dating show di RaiUno, di essere un bel tenebroso dal cuore infranto. Giulio, attore tra Roma e Los Angeles, moro, alto, sorriso affabulatore e due occhi color acciaio, in

tempoweb : #Berruti torna single. E la #Boschi non c'entra. Forse - - valerio_berruti : RT @repubblica: 'Se il virus torna, chiudiamo' - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Berruti torna

Il Tempo

Giulio Berruti è di nuovo single. L'attore, 35 anni, ha rivelato a Caterina Balivo, padrona di casa a "Vieni da me", il dating show di RaiUno, di essere un bel tenebroso dal cuore infranto. Giulio Ber ...Giancarlo Leone (APA- Associazione Produttori Audiovisivi); “Stiamo lavorando a un protocollo sanitario per garantire la messa in sicurezza degli attori e tornare a girare un film o una serie televisi ...