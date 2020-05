Sonia Lorenzini Instagram | curve esplosive strizzate nel bikini | «Che pupa stratosferica!»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Un corpo da favola, una simpatia fuori dal comune e lo sguardo ammaliante, stiamo parlando dell’irriverente. Senza peli sulla lingua è riuscita a conquistare una fetta di pubblico davvero importante. Il suo accountvanta quasi un milione di followers e una collezione di scatti molto piccanti. Il suo ultimo post è proprio uno di quelli che lascia senza fiato. L’influencer si è fatta conoscere partecipando ad una vecchia edizione di Uomini e Donne e da quel giorno la sua vita è cambiata. Impossibile non amarla con la sua sagacia e la sua ironia, per non parlare poi del suo fisico da sogno. Un vero incanto. Leggi anche: Justine Mattera, il lato B fa capolino dalla maxi maglia: «E le mutandine?»e la sua ironia In questo lockdown nessuno è stato più di compagnia di...