Riprogrammate per il 2021 le date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia | info e

Le date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia, per ovvi motivi legati alle normative sul distanziamento sociale e sul contenimento dei contagi da COVID-19, sono state Riprogrammate. La band di Luke Hemmings, infatti, sarebbe dovuta sbarcare nel Belpaese per due date, una a Milano e una a Padova, rispettivamente il 29 e 30 maggio 2020. I due concerti facevano parte del No Shame World Tour, un ciclo di date che avrebbero portato i 5 Seconds Of Summer in giro per il mondo. Le nuove date dei concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia sono state Riprogrammate per il 2021: 29 aprile 2021: Milano, Lorenzini District1° maggio 2021: Padova, Kioene Arena Come specifica Live Nation, i biglietti precedentemente acquistati per i concerti dei 5 Seconds Of Summer in Italia restano validi per le nuove date.

